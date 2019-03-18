Кабмин представил положительный отзыв на законопроект о введении ипотечных каникул для российских граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этом на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«К сожалению, не поспели мы с отзывом физически, но отзыв сегодня был утвержден на комиссии по законопроектной деятельности. Отзыв, естественно, положительный, с учетом того, что законопроект в целом отражает поручение президента, которое правительство получило по введению такого рода мероприятия», — сказал Моисеев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект из пакета инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, — законопроект о так называемых ипотечных каникулах.

Каникулы станут возможны для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, потерявших кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%. Рассматривать обращения граждан о введении ипотечных каникул банки должны будут в течение пяти дней.