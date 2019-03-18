Банк «Солидарность» приступил к выпуску ограниченной серии карт «UnionPay Gold Болельщик» в рублях и евро.

Oформление карт осуществляется на стадионе «Самара-Арена» во время проведения домашних матчей футбольного клуба «Крылья Советов» в ходе игр чемпионата Российской премьер-лиги или в отделениях банка в Самаре при наличии билета с игры или абонемента.

По картам предоставляются скидки до 20% на билеты и атрибутику клуба и до 15% в Duty Free.

Плата за выпуск и обслуживание карт не взимается.

По рублевым картам предусмотрено начисление процентов в размере 6,5% годовых на остаток от 10 тыс. до 300 тыс. рублей.

На территории РФ снятие наличных в устройствах банка и сторонних кредитных организаций осуществляется бесплатно. В иностранных банкоматах составляет 1,5%, минимум 150 рублей.

Срок действия карты — один год. СМС-информирование — 60 рублей в месяц.

«Карта будет интересна болельщикам ФК «Крылья Советов» программой привилегий от футбольного клуба, дизайном, а также бесплатным обслуживанием и начислением процентов на остаток собственных средств», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.