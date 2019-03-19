Первая карта рассрочки «Совесть» (проект группы QIWI) оптимизировала работу контактного центра с помощью системы записи звонков и аналитики речи Zооm Speech Analytics. Проект был реализован в партнерстве с компанией CTI за один месяц.

С помощью коробочного решения Zооm Speech Analytics «Совесть» анализирует содержание 100% разговоров операторов, управляет запросами поиска по обращениям клиентов, выделяет полезную информацию, говорится в сообщении финтех-проекта «Совесть».

Построение отчетности по ключевым показателям в системе доступно без дополнительного участия и помощи IT-специалистов.

По словам руководителя отдела операционной поддержки клиентов проекта «Совесть» Натальи Сорокиной, скорость решения вопросов клиентов — одна из приоритетных задач компании, а Zооm Speech Analytics помогает эффективно ее решать.

Как поясняет вице-президент по России и СНГ компании Zооm International Сергей Большаков, сиcтема Zооm Speech Analytics поставляется сразу же с готовым словарем для русского языка, который показывает высокую точность распознавания и позволяет использовать систему непосредственно после установки.