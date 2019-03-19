Управляющая компания «Альфа-Капитал» и торговая сеть «Перекресток» (X5 Retail Group) заключили партнерское соглашение, в рамках которого будут развивать направление онлайн-продаж финансовых продуктов. Об этом объявили во вторник в «Альфа-Капитале».

Это первое партнерство управляющей компании и российского ретейлера в сфере частных инвестиций, подчеркивается в сообщении.

Первым реализованным проектом стала онлайн-витрина в приложении «Мой Перекресток» и на сайте торговой сети, где стали доступны для покупки паи инвестиционных фондов под управлением УК «Альфа-Капитал». При покупке паев этих фондов клиенты «Перекрестка» получают дополнительные баллы в виде кешбэка на карту клуба «Перекресток» и могут расплатиться ими, совершая покупки в магазинах сети.

Порог входа в фонды составляет 100 рублей. Для проведения операций достаточно установить приложение «Мой Перекресток» и перейти в раздел «Партнеры». Все операции происходят полностью в онлайн-режиме.



В справке «Альфа-Капитала» указано, что общая аудитория приложения «Мой Перекресток» составляет 1,8 млн человек. При этом количество активных участников программы лояльности «Клуб Перекресток» по итогам прошлого года достигло 5,5 млн человек, что на 25% больше, чем годом ранее.