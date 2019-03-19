Банк «Возрождение» запустил накопительный счет для новых клиентов «Щедрый» со ставкой 7,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Как поясняют в банке, под новыми клиентами в рамках данного продукта подразумеваются клиенты, не имевшие остатков на накопительных счетах в кредитной организации в течение последних трех месяцев. При этом пользователи могут быть клиентами банка в части других продуктов, например иметь вклады или карты.



Счет бессрочный, открывается в рублях, без ограничений на пополнение и частичное снятие. Проценты выплачиваются ежемесячно. По желанию клиента возможна капитализация процентов. Максимальная сумма для размещения – 500 тыс. рублей. Клиент может открыть не более одного счета.

Ставка зависит от срока размещения: максимальный доход 7,5% годовых установлен в течение первых трех месяцев размещения средств на счете, с четвертого по шестой месяц ставка составит 6%, с седьмого месяца — 5%.

Клиенты могут открыть счет в личном кабинете в банкомате или терминале, интернет-банке и мобильном банке.