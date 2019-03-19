Банк «Интеза» запустил новый сервис онлайн-переводов «Интеза.Переводы». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Так, клиенты могут осуществлять в режиме онлайн переводы между картами платежных систем Visa, Masterсard, «Мир». В этом сервисе переводов доступны переводы с карт, выпущенных российскими банками, на карты, эмитированные банками, зарегистрированными на территории иностранного государства.

Максимальная сумма одной операции — до 100 тыс. рублей. Максимальная сумма всех операций в месяц по карте отправителя — до 500 тыс. рублей.

Для клиентов, которые будут использовать сервис «Интеза.Переводы», доступно для бесплатного скачивания мобильное приложение для смартфонов на базе iOS и Android. Для осуществления перевода не требуется наличие карты банка «Интеза».