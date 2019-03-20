Банк «Венец» предлагает жителям Санкт-Петербурга открыть вклад «Весенний».

Срок размещения денежных средств — от 455 до 550 дней. При сумме вклада от 100 тыс. рублей процентная ставка составит 7,8%, от 300 тыс. рублей — 7,9%, от 1 млн рублей — 8,1% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты начисляются по льготным ставкам: в период от 91 до 180 дней — по ставке 1%, от 181 до 365 дней — по ставке 3%, от 366 до 549 дней — по ставке 5% годовых», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Предложение действительно по 30 апреля. Оформить договор вклада можно только в дополнительном офисе «Северо-Западный» в Санкт-Петербурге.