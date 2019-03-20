Сбербанк представил на выставке Metro Expo 2019 новую услугу снятия наличных денежных средств при оплате в магазинах банковской картой Mastercard или Visa. В рамках выставки денежные средства могут снять клиенты — держатели карт Сбербанка и карт Mastercard других банков, поддерживающих сервис, а также обладатели карт Сбербанка Visa. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года, ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре», — уточняется в сообщении.

При безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом. Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, то есть он будет подтверждать операцию на сумму покупки и на сумму выдачи в совокупности единовременно.

За одну операцию можно будет получить 5 тыс. рублей наличными.

Тарификация услуги в настоящий момент обсуждается.

Новый сервис будет способствовать укреплению привычки чаще расплачиваться картой, а также привлечет еще большее количество покупателей в магазины, надеются в банке.