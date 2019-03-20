Ставки по кредитам корпоративному бизнесу в банковском секторе стабилизировались, а в случае дальнейшего укрепления рубля возможно их снижение. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов.

«Ставки стабилизировались. Думаю, что в ближайшее время они примерно на этих уровнях так и зафиксируются. Баланс хороший найден, если будет дальнейшее укрепление рубля, то, может быть, ставки будут снижаться», — сказал Попов.

Согласно данным Банка России, рост корпоративного кредитования по итогам 2018 года составил 5,8%. Как следует из отчетности Сбербанка по РСБУ за 2018 год, банк выдал корпоративным клиентам в минувшем году кредитов на 12,8 трлн рублей, что на 13% больше, чем в 2017-м.