Банк «Возрождение» запустил сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay для держателей карт платежной системы Mastercard. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Собственная технология Samsung MST позволяет оплачивать покупки с устройств производителя на любых терминалах, в том числе не поддерживающих бесконтактную оплату. В сервисе Samsung реализована трехуровневая защита, что обеспечивает максимальную безопасность данных.

Проект по интеграции нового сервиса был внедрен банком за два месяца.