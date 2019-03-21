«Юнистрим» предлагает индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам оформить к расчетному счету корпоративную карту с бесплатным обслуживанием. Деньги можно снять в любом банкомате в нужной валюте, комиссия за снятие составляет 1,5%, а онлайн-оплата производится без комиссии.

По словам директора по развитию банковского бизнеса «Юнистрим» Александра Ложкина, корпоративная карта ориентирована на потребности малого бизнеса, а оформление карт нескольким сотрудникам дает возможность эффективно организовать их работу и одновременно контролировать операции со средствами предприятия.

Заказать корпоративную карту сроком на пять лет можно в онлайн-банке, по телефону клиентской поддержки и в офисах «Юнистрим» в Москве и Санкт-Петербурге.