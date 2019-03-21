Банк «Ренессанс Кредит» улучшил условия по вкладам: повышены ставки по ряду депозитов в рублях, в рамках акции действует вклад «Ренессанс Специальный».

По депозиту «Ренессанс Накопительный» ставки повышены на 181 и 271 день и составят 6,5% годовых (вместо 6,2%).

Вклад также открывается на 91 и 367 дней. Для этих сроков процентные ставки не изменились и составляют 5,85% и 6,8% годовых соответственно. Выплата процентов осуществляется ежемесячно, а также возможна капитализация.

По депозиту «Ренессанс Пополняемый» ставка увеличена на 181 день до 6,7% годовых (ранее — до 6,4%). На 370 дней доходность не изменилась и составляет 7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма вкладов при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 5 тыс. рублей.

«Без Границ» (от 1 тыс. рублей на 181 день) открывается под 6,25% (прежде — под 6%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Для всех депозитов предусмотрены дополнительные взносы.

При оформлении вкладов онлайн процентные ставки будут увеличены на 0,25 процентного пункта.

Депозит «Ренессанс Специальный» открывается в рублях в отделениях банка, а также через дистанционные сервисы на 400 дней под 8,25%, на 550 дней — под 8,4% годовых.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до конца марта.