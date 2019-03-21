Оформить потребительский кредит теперь доступно под ставку 11,9% (ранее — 12,9%) годовых на сумму от 30 тыс. до 3 млн рублей. Указанная процентная ставка применяется при наличии страхования от потери работы, а также страхования от несчастных случаев и болезней, в случае отсутствия размер процентной ставки увеличивается на 2 процентных пункта за каждый вид.

Срок финансирования — от шести месяцев до семи лет. Обеспечение не требуется. Заемщик должен быть трудоустроен на текущем месте не менее четырех месяцев и иметь общий стаж не менее года.

Из документов потребуются: паспорт, удостоверение личности военнослужащего или действующий военный контракт о прохождении военной службы, документ, подтверждающий занятость (справка с места работы или копия трудового договора в случае необходимости подтверждения работы по совместительству), а также документ, подтверждающий основной доход (справка по форме 2-НДФЛ; справка по форме банка; справка с места работы с указанием доходов).

«Снижение ставки позволит военнослужащим получить кредит теперь на более выгодных условиях, а возможность подтверждения дополнительного дохода и привлечения второго заемщика — гарантированно получить максимально крупную сумму», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

Также банк улучшил условия предоставления военной ипотеки. Теперь кредит выдается под 9,4% годовых вместо 9,95% годовых, применявшихся прежде на сумму до 2,524 млн рублей ( ранее — 2,326 млн рублей). Минимальный первоначальный взнос остался прежним — 20% от стоимости квартиры.

«Помимо низкой ставки преимуществами военной ипотеки Связь-Банка являются возможность получения кредита по двум документам и отсутствие у заемщика необходимости оформлять личное страхование для снижения ставки», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.