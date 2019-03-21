Хоум Кредит Банк ввел дополнительные категории по повышенному начислению баллов по дебетовой карте «Польза». Теперь 3% от суммы покупки можно будет получить в следующих категориях: «Детские товары», «Дом и ремонт», «Электроника», «Досуг и развлечения», «Домашние питомцы», «Здоровье и красота», «Одежда».

Подключение дополнительных категорий оплачивается баллами «Польза». Стоимость составляет от 99 до 1 999 баллов в зависимости от категории и срока (от 30 до 365 дней).

Прочие условия программы остались без изменений. 1% начисляется за любые покупки, 3% — за покупки в категориях «Кафе, рестораны», «АЗС», «Путешествия» и до 10% за покупки в магазинах-партнерах. Курс обмена — 1 балл = 1 рубль.

«Перечень предлагаемых дополнительных категорий торговых точек достаточно широкий. Подключение их будет выгодно держателю в случае, если сумма начисленных баллов за покупки превысит плату за данную услугу», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.