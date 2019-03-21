Севергазбанк расширяет программу лояльности для клиентов: до 31 мая 2019 года держатели банковских карт банка имеют возможность возвращать денежные средства от покупок в дополнительных категориях с повышенным cash back. Акция приурочена к 25-летию банка, поясняется в его релизе.

Повышенный cash back распространен на траты в заведениях, связанных с семейным досугом и активным отдыхом: это кинотеатры, боулинговые и бильярдные клубы, луна-парки, цирки, зоопарки, танцевальные школы, океанариумы, дельфинарии и др.

Из материалов банка следует, что повышенное вознаграждение начисляется на сумму операций не более 60 тыс. рублей. На сумму свыше 60 тыс. рублей начисляется стандартный cash back.

Базовый повышенный cash back начисляется в размере 5% при оплате в кафе и ресторанах, автомойках и книжных магазинах. Со всех остальных покупок возвращается 1% потраченной суммы по операциям безналичной оплаты товаров/услуг картами Visa и Masterсard и 0,5% — картами «Мир».

В Севергазбанке также напоминают о таком преимуществе его карт, как начисление процентов на остаток денежных средств на счете в размере до 7% годовых. Начисление процентов зависит от типа карты, неснижаемого остатка на счете в течение месяца и суммы безналичного оборота по операциям оплаты товаров/услуг.



Программа лояльности подключена к премиальной карте Masterсard Platinum+, кредитной карте Masterсard Platinum, зарплатной карте Visa Rewards, индивидуальной зарплатной карте Visa Rewards, премиальной карте Masterсard World Black Edition, кредитной премиальной карте Masterсard World Black Edition, индивидуальной зарплатной карте «Мир Привилегия +», зарплатной карте «Мир Привилегия +», кобрендовой пенсионной карте «Мир Севергазбанк — Газфонд».