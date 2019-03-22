В СК «Либерти Страхование» стартовала специальная программа, призывающая потенциальных клиентов назвать свою цену на каско. Чтобы получить специальные условия, нужно позвонить в контакт-центр компании и рассчитать стоимость полиса. После этого клиент может назвать свою цену — сколько он готов заплатить за каско. Компания, рассмотрев предложение клиента, сообщает итоговую стоимость его полиса. Предложение действует только для новых клиентов компании, срок действия — до 28 апреля 2019 года.

Для поддержки программы запущена рекламная кампания в Интернете. «Устали от огромных цен на каско? Хватит это терпеть! Назови свою цену», — призывают баннеры. Также поддержку кампании окажут видеоролики, которые размещены на популярных видеоплощадках и сетевых ресурсах с использованием программатик-технологий.

Директор департамента андеррайтинга и продуктов по автострахованию СК «Либерти Страхование» Антон Рюмин отметил: «В компании «Либерти Страхование» тщательно выстроены процессы оценки рисков и внедрены скоринговые модели, которые позволяют предлагать взвешенные цены на каско. Другими словами, если вы — хороший водитель, вам не придется платить «среднюю» цену за ваш полис каско, переплачивая за тех, кто водит неаккуратно. Такой подход позволил нам сформировать специальную программу, где у каждого потенциального клиента есть возможность назвать свою цену и получить предложение от страховой компании на ее основе».