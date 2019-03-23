Ситибанк совместно с «Яндекс.Едой», «Яндекс.Такси», Gett и «Делимобилем» запустил акцию «Праздник всегда с тобой» для держателей кредитных карт. При оплате услуг партнеров по карте, привязанной в их приложениях, клиент получает дополнительное вознаграждение в зависимости от выбранной карты.

К оформлению предлагается широкая линейка карт как стандартных, так и премиальных с начислением cash back и бонусными программами — Citi Select, Miles & More.

«Также в рамках акции по кредитным картам, выпущенным до 1 октября 2019 года, плата за первый год обслуживания не взимается. На все карты распространяется льготный период кредитования до 50 дней на оплату товаров и услуг», — отмечает эксперт по банковским картам Ольга Станчак.