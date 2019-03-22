Банк ВТБ совместно с сетью магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» и платежной системой Visa начал выпуск кобрендовой карты.

Владельцам карты начисляются бонусные рубли в размере 3% от суммы покупок в магазинах и на сайте «М.Видео» и 3% за прочие покупки при сумме операций от 5 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма вознаграждения — 15 тыс. бонусных рублей в месяц. Накопленные бонусы конвертируются по курсу 1 к 1 и списываются в сумме, кратной 500. Срок действия бонусов — 180 дней с момента их начисления.

При покупках в «М.Видео» клиентам доступна оплата бонусами полной стоимости выбранного товара по чеку, а также частичная с возможностью доплаты собственными средствами.

«По тарифам плата за выпуск и оформление карты составляет 500 рублей. При этом при регистрации в бонусной программе клиент получит 500 приветственных бонусов. Таким образом, можно сказать, что выпуск будет бесплатным», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Ольга Станчак.

Стоимость обслуживания — 249 рублей в месяц, комиссия за выдачу наличных в сторонних банкоматах — 1% от суммы, но не менее 99 рублей. При совершении расходных безналичных операций на сумму от 5 тыс. рублей в месяц плата за обслуживание не взимается, а комиссия за снятие наличных возвращается на счет по итогам месяца.