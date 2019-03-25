Юг-Инвестбанк ввел вклад «Юбилейный». Он оформляется в рублях на 750 дней под 7,7% годовых.

Минимальная сумма депозита и минимальная сумма дополнительного взноса — 25 тыс. рублей.

Довложения принимаются в течение 125 дней включительно.

Возможно частичное снятие — в размере не более 25% от суммы первоначального взноса, но не ранее чем через 25 дней с момента открытия вклада.

Проценты выплачиваются ежемесячно.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в зависимости от срока нахождения средств на депозите: до 180 дней включительно — по ставке вклада до востребования, от 181 до 270 дней — 7%, от 271 до 549 дней — 7,2%, от 550 до 749 дней — 7,5% годовых.