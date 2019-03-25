Хакасский Муниципальный Банк предлагает оформить карту «ХМБ-кешбэк» в категории Mastercard Standard.

При совершении покупок от 10 тыс. рублей по карте начисляется кешбэк. Предлагается выбрать одну из предложенных опций.

По опции «Любимые категории» начисляется:

• 3% в категориях «Автоуслуги», «Аптеки», «Авиабилеты, ж/д билеты», «Животные», «Красота и здоровье», «Развлечения, кино», «Рестораны, бары, кафе», «Спорт», «Фото, видео», «Часы, ювелирные изделия» (1-я группа);

• 2% в категориях «Дом, ремонт», «Одежда, обувь», «Топливо», «Электроника и бытовая техника» (2-я группа);

• 1% в категории «Супермаркеты, продукты питания» (3-я группа).

Возможен выбор только по одной категории из каждой группы.

Вторая опция — «На все», по ней начисление производится в следующем размере:

• 1,3% при покупках от 50 тыс. рублей;

• 1% при покупках от 20 тыс. до 50 тыс. рублей;

• 0,7% при покупках от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Максимальная сумма вознаграждения в месяц — 2 тыс. рублей. Смена опции и категорий возможна один раз в квартал.

Плата за обслуживание взимается со второго месяца в размере 99 рублей, при сумме покупок от 10 тыс. рублей за предыдущий месяц комиссия отсутствует.

Снятие наличных в устройствах банка и банкоматах банков-партнеров осуществляется бесплатно. В сторонних банкоматах составляет 1% (минимум 100 рублей) на территории РФ и 1,25% (минимум 120 рублей) за пределами РФ, в кассах других кредитных организаций взимается 1,5% (минимум 150 рублей).

Срок действия карт — три года. СМС-информирование стоит 55 рублей в месяц.

«Данная карта интересна наличием кешбэка и возможностью отмены платы за обслуживание при выполнении требования об обороте. Программа достаточна гибкая и предусматривает возможность выбора опции и категорий, которые держатель посчитает выгодными для себя», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.