Банк «Финсервис» начал выпускать депозитные сертификаты для клиентов — юридических лиц.

Таким образом, предприниматели могут выпустить депозитный сертификат в рублях на срок от 31 до 730 дней по ставке до 7,35% годовых. Средства принимаются в форме вклада на условиях с отказом владельца от получения вклада по требованию или с возможностью получения вклада по требованию. Минимальная сумма — 10 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

При этом депозитный сертификат обеспечивает получение гарантированного дохода от размещения временно свободных денежных средств по фиксированной процентной ставке. Также предусмотрена возможность выбора условий размещения клиентом. При этом владелец депозитного сертификата может свободно уступить права вкладчика, удостоверенные депозитным сертификатом, иному юридическому лицу.