C 25 марта по 30 июня 2019 года банк «Интеза» проводит акцию по потребительским кредитам «Итальянское настроение», в рамках которой заемщики могут оформить кредит на выгодных условиях.

Процентная ставка зависит от суммы кредита: 17,9% годовых при сумме от 100 000 до 299 999 рублей, 14,9% годовых — от 300 000 до 699 999 рублей, 12,9% годовых — от 700 000 до 1 499 999 рублей, 11,75% годовых — от 1,5 млн до 3 млн рублей. Срок кредита — от шести месяцев до пяти лет. Обеспечение и страхование не требуются. Возможно привлечение созаемщика: супруг(а), родственника первой очереди (дети, родители). Подтверждение дохода возможно по форме 2-НДФЛ или по форме банка.

Возраст заемщика — от 23 лет на момент предоставления кредита до 55 лет для женщин и до 60 лет для мужчин. Общий стаж трудовой деятельности — не менее 24 месяцев за последние три года. Место работы заемщика находится: для Москвы — не далее 60 км (от МКАД), для других регионов России — не далее 20 км (от границ города, в котором представлено кредитующее подразделение банка). Обязательно наличие стационарного телефонного номера по месту работы. Компания — работодатель заемщика должна быть зарегистрирована не менее трех лет.

«Хорошее предложение от банка «Интеза» для тех, кто рассматривает в настоящее время оформление потребительского кредита. Крупная сумма, невысокая ставка, отсутствие обеспечения и страхования позволит заемщикам реализовать давно задуманные планы», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.