Банк «Возрождение» предлагает открыть вклад «Двойная выгода». Разместить денежные средства можно при условии одновременного заключения договора инвестиционного страхования жизни в офисах банка.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Максимальная сумма вклада соответствует четырехкратному размеру страховой премии, уплаченной по договору инвестиционного страхования жизни, но не более 50 млн рублей. Срок размещения — шесть месяцев или один год. Процентные ставки составляют 7,45—7,7% годовых. Пополнение вклада и частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.



«При досрочном расторжении договора пересчет процентов производится по ставке вклада до востребования. По окончании срока договор пролонгируется на условиях вклада «Традиции роста», — уточняет главный эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Прошина.