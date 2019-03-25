УК «Альфа-Капитал» и оператор мобильной связи Tele2 заключили партнерское соглашение по развитию онлайн-продаж инвестиционных продуктов.

Как рассказали в управляющей компании, в рамках партнерского соглашения клиенты мобильного оператора получают возможность приобрести паи фондов под управлением «Альфа-Капитала» через онлайн-площадки Tele2. В частности, предложение появится на странице финансовых сервисов market.tele2.ru, также оно встроено в программу лояльности «Больше», которая имеет раздел в мобильном приложении «Мой Tele2» и на главной странице сайта, следует из релиза.

При оформлении первой заявки на покупку паев фондов УК «Альфа-Капитал» клиенты оператора получают бонус на свой номер мобильного телефона. При инвестировании до 5 тыс. рублей бонус составит 100 рублей, при вложении большей суммы бонус удваивается. Порог входа в фонды составляет 100 рублей, а все операции проходят в онлайн-режиме.

В «Альфа-Капитале» указывают, что месячная аудитория сайта Tele2 в декабре 2018 года достигла 22 млн посетителей. Число пользователей приложения «Мой Tele2» за год выросло в два раза.



Напомним, на прошлой неделе «Альфа-Капитал» сообщил о запуске совместного проекта в сфере онлайн-инвестиций с «Перекрестком».