Телекоммуникационный оператор «МТС» запустил приложение «МТС Библиотека», содержащее более 140 тыс. электронных книг и 200 наименований журналов и газет. Об этом компания объявила во вторник, 26 марта.

Пользователи нового сервиса могут читать электронные книги, журналы, газеты в едином приложении. В «МТС Библиотеке» также доступны более 1 тыс. аудиокниг. «Благодаря big data МТС сервис делает персональные рекомендации на основе предпочтений пользователей и истории чтения. Интернет-трафик при чтении в приложении или на сайте не расходует пакеты пользователя. Читать и слушать книги можно без доступа в Интернет», — подчеркивается в релизе.

«В прошлом году аудитория приложения для чтения МТС выросла в два с половиной раза. За последние месяцы мы более чем в два раза увеличили количество книг в приложении, добавили возможность читать периодику, в том числе издания Glamour, Maxim, GQ и «Русский репортер». Приложение получило новый комфортный интерфейс, разработанный на основе исследования предпочтений пользователей», — комментирует директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев.

Для доступа в цифровую библиотеку достаточно оформить абонемент или подписку на нужное время и к определенным книгам. Цена абонемента — от 189 рублей в месяц или от 7 рублей в сутки. Абонемент на месяц обойдется дешевле, и при его первом подключении МТС дарит семь дней бесплатного доступа. Пользователи смогут оплатить абонемент с лицевого счета мобильного телефона МТС. Классическую литературу из бесплатного каталога можно читать без абонемента.

Пользоваться сервисом «МТС Библиотека» можно на устройствах iOS 10 и выше, Android 4.1 и выше, а также на сайте books.mts.ru.



Каталог книг предоставлен ООО «ЛитРес».