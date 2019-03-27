Московский Областной Банк снизил ставки по долларовым вкладам.

Доходность депозита «Гарантированный доллар» (от 50 долларов на 120 дней) составит 2,4% годовых (вместо 2,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Персональный» (от 10 тыс. долларов на 365 дней) привлекается под 3,25% годовых (прежде — под 3,65%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Стабильный» (от 100 долларов на 365 дней) открывается под 2,5—2,85% (ранее — под 2,9—3,25%), а «Новый Пенсионный» (от 300 долларов на 366 дней) — под 3,25—3,4% годовых (вместо 3,65—3,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.