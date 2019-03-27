Банк «Кубань Кредит» изменил условия по кредитам для бизнеса.

В частности, повышена минимальная ставка на 0,5 процентного пункта по многим программам, в том числе: «Партнер-оборот», «Партнер-авто», «Партнер-инвест», «Партнер-ипотека», «Партнер-рефинанс». Кроме того, на 2 п. п. увеличена ставка по программе «Партнер-предпринимательский».

«Так как банк не раскрывает максимальную ставку, следовательно, невозможно оценить, существенно ли ее увеличение для заемщиков», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.