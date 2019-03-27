СМП Банк понизил ставки по вкладам в долларах.

«Гарантированный доллар» (на 120 дней) открывается под 2,4% годовых (вместо 2,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Срок вкладов «Все просто», «Все удобно» и «Все возможно» составляет 1 096 дней. Проценты по ним начисляются по периодам.

Так, по вкладу «Все просто» средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита составит 2,5—2,75% (ранее — 2,9—3,15%), по вкладу «Все удобно» — 2,25—2,5% (вместо 2,65—2,9%), а по вкладу «Все возможно» — 2—2,25% годовых (прежде — 2,4—2,65%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Процентные ставки будут увеличены на 0,25 процентного пункта при предъявлении пенсионного удостоверения, зарплатным клиентам банка, а также при оформлении через интернет-банк.

Минимальная сумма всех вкладов составляет 50 долларов.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме вклада «Все просто».