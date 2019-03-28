Несмотря на рост популярности сервиса среди зрелых клиентов, в 2018 году предпочтение мобильному банку по-прежнему отдавали молодые люди

«Русский Стандарт» исследовал поведенческую активность пользователей мобильного банка RSB Mobile и выяснил, что возраст клиентов мобильного банкинга увеличивается из года в год, сообщает пресс-служба кредитной организации. В 2018 году максимальный возраст активного клиента приложения RSB Mobile составил 95 лет, в то время как в 2017 году показатель был на уровне 91 года.

«Взросление» пользовательской аудитории специалисты связывают с ежегодным упрощением функционала мобильного банка, что позволяет представителям старшего поколения совершать в нем повседневные бытовые операции наравне с молодежью, к примеру, оплачивать телефон, ЖКУ, Интернет и уплачивать налоги.

Несмотря на рост популярности сервиса среди зрелых клиентов, в 2018 году предпочтение мобильному банку по-прежнему отдавали молодые люди в возрасте 25—36 лет (44,9%), группа пользователей в возрасте 36—45 лет составила 25,8%, на клиентов 45—55 лет пришлось 13%.

В 2018 году максимальное количество активных пользователей мобильного банка «Русского Стандарта» было зафиксировано в Москве — 12,4%. Северная столица заняла в списке второе место, где число активных клиентов составило 6,1%. Топ-3 городов по популярности приложения RSB Mobile замыкает Казань — 2,6%.