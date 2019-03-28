Банк ДОМ.РФ запустил ипотеку на приобретение жилых домов с земельными участками.

Процентная ставка зависит от первоначального взноса клиента и варьируется от 12,5% до 13,5% годовых. Кредит предоставляется на сумму до 60% от стоимости залога, но не более 30 млн рублей. Максимальный срок финансирования составляет 30 лет.

«При желании заемщик может снизить итоговую ставку на 0,5—4 процентных пункта, уплатив единовременную комиссию в размере 2—10% от суммы кредита», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Помимо имущественного страхования, потребуется также договор личного и титульного страхования. При отказе от личного страхования применяется надбавка к ставке в размере 0,7 п. п.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал правительство и Банк России разработать удобные и доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой.