Нефтепромбанк ввел «ГАРАНТированный» вклад. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, 500 долларов или евро.

Срок — 31, 91, 181, 367 и 730 дней. В рублях процентные ставки составят 5,9—7,4%, в долларах — 0,1—2,5%, в евро — 0,1—0,88% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты, а также могут капитализироваться.

«При досрочном расторжении договора от 92 дней проценты выплачиваются из расчета одна вторая от ставки по вкладу», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.