Росбанк предлагает новый сберегательный продукт «#МожноСчет».

Как рассказали в кредитной организации, для открытия счета необходимо оформить пакет банковских услуг, в котором предусмотрено подключение к программе лояльности «#МожноВсе». Категория может быть любой — для всех пакетов установлена единая ставка. Открыть «#МожноСчет» и управлять им можно в любое время с помощью системы «Росбанк Онлайн», а также в офисах банка.

К «#МожноСчету» применяется дифференцированная шкала начисления процентов: сумма на счете дробится на части, на каждую из которых начисляется своя ставка (в процентах годовых), указано в релизе финучреждения. Диапазон ставок — от 3% до 8% годовых, свидетельствует информация на сайте банка. Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов. По срокам и сумме для счета не установлено никаких ограничений, пополнение и снятие на любую сумму осуществляются без потери процентов.

