Новикомбанк запустил собственную программу «Кешбэк» по банковским картам, говорится в сообщении кредитной организации. Теперь клиенты банка, подключившие программу, смогут возвращать часть суммы покупок по карте обратно на счет.

«Новая программа уникальна тем, что для ее использования оформление новой карты не требуется. Пользователь может подключить услугу к одной или нескольким действующим картам Новикомбанка. Процентная ставка кешбэка зависит от категории карты и от объема покупок по ней. Чем больше пользователь расплачивается картой за товары или услуги, тем больший процент возврата получает», — отмечают в финорганизации.

Программу можно подключить к любой действующей или новой банковской карте Новикомбанка: зарплатной, дебетовой, кредитной. Подключить кешбэк можно также к нескольким картам одновременно: например, к зарплатной карте и к кредитной. Для удобства клиентов предусмотрены различные каналы подключения, в том числе и по телефону через контакт-центр банка.



Процентная ставка кешбэка зависит от объема покупок по карте, а также от типа и категории карты. Чем выше категория карты (например, «Мир Премиальная» или Visa / Masterсard Platinum), к которой подключена программа, тем выше будет кешбэк за покупки.

Начисление повышенного процента кешбэка (5%) предусмотрено за покупки, совершаемые в избранных категориях, устанавливаемых банком.