Мурманский Социальный Коммерческий Банк повысил ставки по четырем вкладам в рублях.

Проценты по трем из них начисляются по периодам. Так, по депозиту «Доходный» (на 730 дней) средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,35% (вместо 5,75%), по «Доходному+» (на 1 100 дней) — 6,06% (прежде — 5,5%), по вкладу «Для друзей» (на 730 дней) — 6,39% (ранее — 6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность депозита «Стандартный» (на 181, 211, 241, 271, 301, 331 и 367 дней) составит 5,25—6% годовых (до этого — 5,25—5,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма всех вкладов — 5 тыс. рублей. Пополнять можно депозиты «Доходный» и «Доходный+».