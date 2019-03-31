С 1 апреля 2019 года Энерготрансбанк отменяет комиссию за выпуск по кредитным картам.

Ранее по картам Visa Classic / Mastercard Standard взимались 1 200 рублей при сроке действия карты два года и 1 600 рублей — на три года, по «золотым» картам — 4 500 и 5 500 рублей соответственно.

Кроме того, прекращен выпуск моментальных карт.

Прочие тарифы остались без изменений.

Процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 25% годовых. Льготный период до 50 дней распространяется на операции по оплате товаров или услуг и снятие наличных. Кредитный лимит устанавливается в размере от 30 тыс. до 500 тыс. рублей.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка взимается в размере 3,5%, в банкоматах и кассах сторонних банков — 4,5%, минимум 300 рублей.

«По новым тарифам теперь кредитную карту можно получить абсолютно бесплатно, что должно привлечь внимание потенциальных клиентов», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.