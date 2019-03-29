Компания «МТС» объявляет о запуске новой платформы, объединяющей все решения на базе Интернета вещей (IoT-решений) для разных отраслей бизнеса в одну систему управления.

Решение реализовано на платформе Nokia IMPACT IoT и рассчитано на отрасли, которые модернизируют производство в рамках программ по цифровизации, говорится в сообщении компании «МТС».

Платформа поддерживает работу с 10 тыс. моделей различных устройств с помощью любого доступного способа соединения, включая 2G, 3G, 4G, WI-FI, Ethernet, а также технологию NB-IoT. Платформа имеет открытый API, который позволяет интегрировать в нее любую систему предприятия.

Интерфейс позволяет контролировать работу устройств, а также собирать, хранить и обрабатывать данные с датчиков. Пользователи могут настраивать любые уведомления, связанные с работой оборудования и показателями измерений.

Предприятия, интеграторы, разработчики front-end-приложений, а также производители M2M/IoT-устройств могут подключиться к IoT-платформе МТС через персонального менеджера или оставив заявку на сайте.