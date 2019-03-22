Онлайн-сервис срочных займов «Платиза» внедрил скоринг МФО Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в систему принятия решений о выдаче займов «до зарплаты». Об этом сообщается в пресс-релизе НБКИ.



Модель скоринга МФО НБКИ учитывает множество разных факторов. Построение модели было основано на анализе более 300 млн кредитов и займов, содержащихся в базе НБКИ, из которых свыше 40 млн приходятся именно на краткосрочные займы. При этом проведенный анализ продемонстрировал существенные различия в том, что касается предсказательной силы для прогноза дефолта краткосрочных займов и классических кредитов.

Использование скоринга МФО НБКИ в процессе принятия решений о выдаче займов позволит защититься от недобросовестных заемщиков, повысить эффективность кредитования и улучшить обслуживание ответственных клиентов, считает директор по рискам «Платизы».