Банк «Возрождение» предлагает оформить новый кредитный продукт «Непростокарта».

Стоимость годового обслуживания кредитной карты составляет 990 рублей. Процентная ставка по кредиту в первые три месяца со дня выпуска карты равна 14,99% годовых, с четвертого месяца процентная ставка в рамках тарифа «Непростокарта Credit Platinum» составит 26% годовых при максимальном кредитном лимите 300 тыс. рублей. По карте предусмотрен льготный период кредитования, который равен 55 дням и распространяется на операции оплаты товаров и услуг.

Комиссия за снятие собственных наличных денежных средств заемщика в банкоматах «Возрождения» и его банков-партнеров не взимается, а в ПВН банка составит 0,2%. Плата за снятие собственных денежных средств заемщика в устройствах сторонних кредитных организаций равна 2%, минимум 199 рублей. Кредитные средства можно снять без комиссии в любых банкоматах, если сумма снятия не превышает 15 тыс. рублей в месяц. Если сумма превышает указанную, то взимается комиссия в размере 5,9%, минимум 300 рублей. Такая же комиссия действует при снятии кредитных средств в ПВН банка «Возрождение» и сторонних банков.

Услуга СМС-информирования предоставляется за 60 рублей в месяц.

За покупки по карте начисляется кешбэк: 3% за первую операцию, 5% за вторую и 10% за третью, далее — 1%. Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. рублей.



«Карта привлекательна для клиентов наличием «приветственных опций»: низкой ставки по кредиту в течение первых трех месяцев со дня выпуска карты, повышенным начислением кешбэка за первые три покупки. Также карту выделяет бесплатное снятие кредитных средств в любых банкоматах в сумме до 15 тысяч рублей в месяц и наличие льготного периода», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.