Промсвязьбанк сообщает, что он первым среди российских банков закончил обновление собственной сети POS-терминалов под бесконтактные сервисы платежной системы «Мир». Более 80% сети терминалов было обновлено дистанционно.

Таким образом, с 1 апреля на всех платежных терминалах банка можно расплатиться бесконтактной картой «Мир» или с помощью мобильного телефона через сервис MirPay.

При этом пользователи карт «Мир» могут совершать покупки до 1 тыс. рублей без ввода ПИН-кода, прикладывая карту или телефон к терминалу.

По словам замдиректора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Никиты Хомутова, благодаря слаженной работе с партнером – производителем устройств Ingenico кредитная организация смогла завершить работы в кратчайшие сроки.