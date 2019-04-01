Сбербанк начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ИП и ООО) с одним учредителем в офисах банка, обслуживающих физических лиц.

Как говорится в сообщении кредитной организации, менеджер по продажам в отделении Сбербанка для физических лиц может открыть банковский счет корпоративному клиенту с помощью программных роботов и сразу подобрать подходящий пакет услуг расчетно-кассового обслуживания, проконсультировать клиента и по его запросу оформить дополнительные продукты и услуги.

Таким образом, благодаря программе более 1,3 тыс. отделений банка по всей стране стали доступны для ИП и ООО, имеющих одного учредителя. В результате общее количество офисов Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов превысило 2 тыс.

По словам директора дивизиона «Малый и микробизнес» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Александра Белокопытова, банк в 2019-м планирует расширить географию новой сервисной модели, а также перечень предоставляемых продуктов и услуг для корпоративных клиентов.