С 1 апреля 2019 года Райффайзенбанк вводит новую ставку — 9,99% годовых со второго года обслуживания по кредитам «Персональный» и «Рефинансирование» (ставка применима при подключении программы финансовой защиты).

На момент оформления кредита ставка зафиксирована в размере 11,99% годовых (ранее — 10,99%) при наличии финансовой защиты. В случае отказа или отсутствия страхования надбавка составит 4—5 процентных пунктов.

Срок финансирования — от 13 месяцев до пяти лет, сумма — от 90 тыс. до 2 млн рублей.

При сумме кредита до 300 тыс. рублей для оформления кредита понадобится только паспорт, от 300 тыс. до 1 млн рублей дополнительно требуется документ, подтверждающий доход (справка по форме банка 2-НДФЛ/3-НДФЛ), по кредитам свыше 1 млн рублей обязателен документ, подтверждающий занятость по основному месту работы.

Банк предоставляет возможность подтвердить дополнительный доход от работы по совместительству, доход в виде пенсии и от сдачи собственности в аренду.

Программа «Рефинансирование» дает возможность объединить до пяти кредитов и кредитных карт (до трех кредитов — ипотека, автокредит и потребительский кредит, до четырех кредитных карт), а также получить дополнительные денежные средства на личные нужды.

«Такие изменения носят положительный характер и дают возможность сократить переплату для клиентов, желающих оформить кредит на срок свыше трех лет (к тому же в случае полного досрочного погашения кредита часть уплаченной заемщиком платы за страхование подлежит возврату), для меньшего срока прежняя фиксированная ставка — 10,99% годовых — была наиболее выгодна», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.