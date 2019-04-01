Объем льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) должен вырасти до 1 трлн рублей до конца года. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Программа льготного кредитования стала доступнее для предпринимателей, в первую очередь за счет многократного увеличения числа банков-участников, расширения отраслей. Право на участие в ней получили около 70 кредитных организаций, в том числе небольшие региональные банки. До конца года объем льготного кредитования должен вырасти до 1 триллиона рублей», — сказал глава Кабмина.

По словам премьера, также удалось снизить процентную ставку по таким льготным кредитам, «теперь она на 2—3% ниже рыночных ставок, это в целом неплохо для бизнеса, но нужно двигаться и дальше в этом направлении».

Медведев отметил, что расширение доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам является «исключительно важной темой». Он также указал, что «у малого и среднего бизнеса большая потребность в недорогих кредитных ресурсах».