Газпромбанк запустил акции «Приветственный кешбэк» и «Уютный кешбэк» по дебетовым картам «Мир» — JCB, открытым в рамках пакета услуг «Газфонд Пенсионные накопления». Об этом сообщается в пресс-релизе платежной системы «Мир».

Акции позволяют получать вознаграждение в дополнение к кешбэку до 2% от суммы покупок по указанным картам.

Вознаграждение по акции «Приветственный кешбэк» составляет 50% от суммы кешбэка, начисляемого пользователям пакета услуг «Газфонд Пенсионные накопления» по программе лояльности. Акция распространяется на карты, открытые в период с 1 апреля по 30 июня 2019 года. Кешбэк выплачивается за любые покупки, совершенные по карте в течение шести месяцев с момента открытия карты.

Акция «Уютный кешбэк» действует до 30 сентября 2019 года. Предусматривается возможность получения дополнительного вознаграждения 1% от суммы покупок в категориях «Товары для дома», «АЗС», «Такси» при совершении покупок по карте от 5 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма ежемесячного акционного кешбэка составляет 4 тыс. рублей.