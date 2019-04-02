Держатели карт Visa, выпущенных Связь-Банком, получили возможность пользоваться Apple Pay при совершении покупок.

При добавлении карты Visa в Apple Pay номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple, а присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и хранится в чипе «Безопасный Элемент». Таким образом, каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически, говорится в сообщении кредитной организации.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах через все устройства, имеющие модуль NFC.