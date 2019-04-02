Сбербанк запускает продажи усовершенствованного пакета услуг «Золотой» во всех отделениях всех территориальных банков. Пакет включает продукты и сервисы Сбербанка, его дочерних и зависимых компаний, указано в релизе кредитной организации.

Пакет услуг «Золотой» предусматривает возможность выпуска до трех карт Visa Gold «Золотой» в рублях, долларах или евро (по выбору клиента). По картам действует бесплатный мобильный банк (полный пакет). Обладателю пакета доступно также повышенное начисление бонусов «Спасибо» в следующих категориях: до 5% — «кафе и рестораны», до 1% — «супермаркеты» (при расходах от 15 тыс. рублей в месяц).

Клиент сможет пользоваться услугами телемедицины в круглосуточном режиме, при этом количество онлайн-консультаций терапевта и педиатра не ограничивается. Пакет «Золотой» также включает льготные курсы обмена валют в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн», скидку в 30% на оплату использования сервиса по возврату налогов и страхование для путешествующих, включая путешествия по России.



Стоимость пакета услуг «Золотой» — 500 рублей в месяц. Им можно пользоваться бесплатно при суммарном балансе более 500 тыс. рублей на конец месяца или общих тратах за месяц по картам, выпущенным в рамках пакета услуг (Visa Gold «Золотой»), более 40 тыс. рублей.