Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» от Сбербанка теперь смогут докупать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) под управлением компании «Сбербанк Управление активами».

При этом минимальная сумма при совершении операции докупки составляет 1 тыс. рублей, а зачисление паев на счет осуществляется в течение пяти — семи рабочих дней. При совершении докупки в «Сбербанке Онлайн» не взимается комиссия за перевод денежных средств.

По словам старшего вице-президента Сбербанка, руководителя блока «Управление благосостоянием» Натальи Алымовой, планируется, что до конца года в «Сбербанке Онлайн» можно будет приобрести все продукты управляющей компании банка: ИИС, открытые ПИФы и стратегии доверительного управления.



