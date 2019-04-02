Почта Банк скорректировал условия начисления процентов на остаток средств на счете по «Базовому» тарифу таких дебетовых карт, как «Мир» и «Пятерочка».

Теперь начисление средств на остаток от 1 тыс. до 49 999,99 рубля не осуществляется. По карте «Мир» клиент по-прежнему может получить 5% годовых на остаток более 50 тыс. рублей, а по карте «Пятерочка» — 5% на остаток более 50 тыс. рублей и 6% при предъявлении пенсионного удостоверения.

Остальные условия не изменились.

Выпуск именной карты «Мир» стоит 700 рублей, а неименная выпускается бесплатно. Обслуживание осуществляется без комиссии.

Снимать наличные в банкомате/ПВН Почта Банка и банков-партнеров можно бесплатно, а в устройствах сторонних банков — с комиссией в 1%, минимум 100 рублей.



«Введенные изменения по начислению средств на остаток немного снижают привлекательность карт для клиентов, которые не держат крупные суммы на карте. Несмотря на корректировки, данные карты по-прежнему остаются привлекательными за счет бесплатного обслуживания и снятия наличных в банке, а также наличия программы лояльности «Выручай Карта» по дебетовой карте «Пятерочка», — комментирует эксперт по картам Банки.ру Елена Хвостова.