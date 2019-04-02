Банк ВТБ запустил новую программу автокредитования «ЭкстраЛайт». В рамках тарифа клиент может оформить кредит на новый автомобиль под 11% годовых. Снизить размер процентной ставки на 5 процентных пунктов можно за счет оформления личного страхования и на 2,5 п. п. — при оформлении карты «Автолюбитель».

Оформить кредит возможно без полиса страхования каско, при этом ставка увеличится на 5 п. п., а максимальная сумма кредита будет равна 3 млн рублей.

Для получения займа клиенту потребуется внести минимум 20% собственных средств от стоимости автомобиля. Сумма кредита в зависимости от выбранной программы варьируется от 300 тыс. до 5 млн рублей, а срок кредита — от одного года до пяти лет.

«Низкие процентные ставки, а также возможность оформления кредита без подтверждения дохода, несомненно, делают данную программу привлекательной для заемщиков», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.