Уральский Банк Реконструкции и Развития скорректировал условия по потребительским кредитам.

Максимальная сумма по кредиту «Открытый» увеличена до 3 млн рублей. Размер процентной ставки теперь зависит от суммы финансирования: от 50 тыс. до 1 млн рублей — 19,9% годовых, до 1,5 млн рублей — 16,9%/19%, до 3 млн рублей — 11,99% годовых. По программе предусмотрена возможность выбора ставки с последующим снижением через каждые шесть месяцев, если не было допущено просрочек по кредиту: для ставки 39% при сумме 50—299 тыс. рублей возможно снижение до 16%; для 35%/28% при сумме 50—800 тыс. рублей — до 15%; для 29% при сумме 50—600 тыс. рублей — до 16%. Для каждого этапа снижения процентной ставки необходимо представить справку 2-НДФЛ или справку по форме банка за последние шесть месяцев. Денежные средства предоставляются на срок от трех до семи лет.

Изменен диапазон ставок по кредиту «Без справок»: теперь он составляет 16,9—21% годовых (ранее — 16,5—20%). Сумма и срок остались без изменений: 50—200 тыс. рублей, от трех до семи лет.

Минимальная ставка по продукту «Пенсионный» увеличена до 18,9% (с 16,9% годовых), при этом оформить кредит под ставки от 18,9% до 23,9% годовых можно при условии зачисления на карточный счет в банке не реже одного раза в месяц денежных средств в размере поступления, установленного индивидуальными условиями договора потребительского кредита, в ином случае действует ставка 34,9% годовых. Сумма кредита — от 50 тыс. до 600 тыс. рублей, сроки — три, пять, семь лет.

Программа «Рефинансирование» для зарплатных клиентов доступна по ставкам от 13% до 16% годовых (ранее — до 15%), для прочих клиентов — от 15% до 19% (прежде — от 13,9%). Кредит можно оформить на срок от двух до семи лет. Сумма — от 30 тыс. до 1 млн рублей.



«Несмотря на изменения, ставки по всем программам остаются достаточно высокими среди подобных предложений на рынке потребительского кредитования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.