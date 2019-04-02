Банк «Санкт-Петербург» изменил условия по потребительским кредитам.

Кредит «Классический» теперь доступен по ставке от 11,5% (ранее — 11,9% годовых) при условии подключения программы страхования. Для сотрудников, работающих по найму на морских судах российских и иностранных судовладельцев, минимальная ставка составляет 12,5% годовых. Сумма финансирования — от 50 тыс. до 1,5 млн рублей (для новых клиентов — до 500 тыс. рублей). Срок кредита — от 13 месяцев до семи лет (до пяти лет для новых клиентов).

Конкретизирована сумма для заемщиков, желающих рефинансировать кредиты в банке «Санкт-Петербург». Ранее сумма кредита составляла от 50 тыс. до 3 млн рублей для любой категории заемщиков, а теперь до 3 млн рублей выдается только зарплатным клиентам банка и при подтверждении дохода выпиской ПФР; для новых и действующих клиентов максимальная сумма составляет 1,5 млн рублей; если заемщик является пенсионером — 500 тыс. рублей. Ставка на момент оформления кредита составляет 15,9% годовых на срок от 13 до 24 месяцев и 16,5% на срок от 25 до 84 месяцев. После представления документов о погашении рефинансируемых кредитов ставка снижается на 4 процентных пункта. Данная программа предусматривает возможность получения дополнительных денежных средств на любые цели.



«Заемщику должно быть не менее 21 года на момент получения кредита; регистрация в регионе присутствия банка — постоянная или временная. Залог и поручительство не требуются. Стаж работы должен быть не менее четырех месяцев на последнем месте работы», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.